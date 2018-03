L'Avv. Nicolò Bastianini Carnelutti costituisce un nuovo Studio a Milano

Lo Studio, denominato Bastianini Carnelutti, apre a Milano in Via Borgonuovo ed opererà in collegamento con gli Studi Carnelutti di Roma, Napoli, Parigi e Mosca.



La nuova realtà nasce in un contesto di crescita del mercato milanese che, in questi ultimi mesi, ha visto una decisa accelerazione dello sviluppo di nuovi progetti ed iniziative grazie anche all'affacciarsi di nuove opportunità in settori che stanno dimostrato un particolare dinamismo economico.

Nicolò Bastianini Carnelutti, consulente e legale di fiducia di importanti gruppi industriali italiani ed internazionali ha sempre operato nel settore civile e commerciale del Corporate ed M&A.

Ha inoltre sviluppato una specifica competenza nell'area TMT Sports&Entertainment ed è riconosciuto come leading individual da alcune delle principali directories internazionali.

Tra i clienti seguiti negli anni, Valentino, Ferrari, NewsCorp, TF1, Eurosport e Vivendi. È stato inoltre Head of Legal & Corporate Affairs di ITALIA '90.

Lo Studio Bastianini Carnelutti integrerà da subito professionisti con consolidate esperienze nel settore civile e commerciale e del lavoro ed ha avviato ricerche per valorizzare giovani avvocati da inserire nel progetto di crescita.

Nella fase iniziale del progetto lo Studio nasce come una boutique di eccellenza. Infatti questo modello, il contatto diretto con il socio, una forte spinta verso l'innovazione e i necessari elementi di flessibilità, uniti alla collaborazione con le migliori professionalità specialistiche esterne, vuole garantire al cliente il livello qualitativo indispensabile ottenere i migliori risultati.

Pur mantenendo la sua autonomia ed indipendenza lo Studio Bastianini Carnelutti, grazie ad un accordo tra Nicolò Bastianini e Alexandre Carnelutti - entrambi discendenti dell'insigne giurista - opererà in collegamento con gli Studi Carnelutti di Roma, Parigi, Napoli e Mosca consentendo allo Studio di Milano di avvalersi da subito di un network nazionale ed internazionale attraverso diverse realtà già attive sotto l'insegna fondata dal grande giurista italiano Francesco Carnelutti.

L'accordo nasce dal desiderio comune di Nicolò e Alexandre, di continuare a sviluppare insieme la realtà professionale che esprima l'eredità di esperienza, dedizione e valori lasciata da Francesco Carnelutti che troverà in questo progetto nuova vitalità.

Sono particolarmente felice che Nicolò ci raggiunga - nota Alexandre Carnelutti. La partnership con la nuova struttura fondata a Milano - continua Alexandre Carnelutti - ci consentirà di rafforzare il rispetto della tradizione che è il cardine della nostra attività, con una chiara visione di crescita per il futuro, una crescita che, oltre alla integrazione delle diverse componenti che operano legittimamente sotto l'insegna Carnelutti, ci permetterà di solidificare la nostra presenza in Europa e a livello internazionale.

La partnership con Nicolò e tra i citati studi - puntualizza Franco Incutti, storico Senior Partner della Sede di Roma dello Studio Carnelutti e ora Of Counsel - consentirà di ripristinare una realtà di livello nazionale che integri i valori tradizionalmente legati allo Studio.