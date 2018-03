Eversheds Sutherland, Studio Rescigno, Gattai, Minoli, Agostinelli e Maisto nel perfezionamento dell'acquisto di Davide Groppi S.r.l.

Eversheds Sutherland, con un team guidato dal senior partner Marco Franzini e coadiuvato dal principal associate Alessandro Vischi e dalla trainee Angela Costanzo (per gli aspetti societari e parasociali), dal senior associate Angelo Alfonso Speranza e dai trainee Beatrice Faroni e Daniele Bossola (per gli aspetti relativi all'acquisition finance), dall'associate Margherita Gramegna (per gli aspetti labour) ha assistito Italian Design Brands S.p.A., Indaco S.r.l. e Fingroppi S.r.l. nella strutturazione, documentazione e completa esecuzione della complessiva operazione di investimento, leva finanziaria e acquisizione dell'intero capitale sociale di Davide Groppi S.r.l., società emiliana specializzata nella produzione e commercializzazione di impianti illuminotecnici di alta gamma.

Lo Studio Rescigno con il Professor Matteo Rescigno, ha assistito i venditori Davide Groppi e Laura Ronchini.

Il Dottor Marco Valdonio, socio dello Studio Maisto e Associati con l'associate Noemi Maria Bagnoli hanno seguito gli aspetti fiscali dell'operazione.

Gattai, Minoli, Agostinelli, Partners con un team composto dal partner Marco Leonardi e dall'associate Giorgia Gentilini ha assistito UniCredit S.p.A. nell'operazione di finanziamento per l'acquisizione della società target Davide Groppi S.r.l.

L'operazione in oggetto è il completamento del quarto investimento da parte del gruppo Investindesign - IDB funzionale al progetto di creazione di un polo del design italiano.