Simmons & Simmons espande ancora la propria practice di Dispute Resolution in Italia

Lo Studio legale internazionale Simmons & Simmons continua ad espandere il proprio team in Italia con l'arrivo di Francesca Scanzi in qualità di of counsel.

L'Avv. Scanzi, che ha precedentemente collaborato con lo Studio dal 2002 al 2014, farà parte del gruppo Dispute Resolution e lavorerà a stretto contatto con i team di Corporate, M&A e Commercial.

Assiste primarie società sia in fase giudiziale che stragiudiziale, con particolare riferimento a data protection, health & safety, anti money-laundering, anti bribery & corruption e a temi connessi alla legge 231.

Andrea Accornero ha commentato: "Lo Studio continua a rafforzare costantemente aree specifiche, in linea con la strategia. La capacità di assistere i nostri clienti nelle aree di specializzazione di Francesca è per noi importante".

Francesca Scanzi ha aggiunto: "Sono orgogliosa e onorata di riprendere la collaborazione con Simmons & Simmons".