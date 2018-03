JAGUAR LAND ROVER ENGLANDSTAR CHEF FORENSE COOK EAT PLAY & DRIVE

Mercoledì 14 marzo da Les Chefs Blancs, in Via Monti della Farnesina 77, scuola di cucina degli Chef Sandro Masci e Giulia Steffanina, è andato in onda il secondo appuntamento del Jaguar Land Rover Englandstar Chef Forense (www.chefforense.com).



Tanti gli ospiti invitati dall'Avv. Nicola Colavita, ideatore di questo divertente ed esclusivo format, che lega professionisti del mondo del diritto, manager, imprenditori e appartenenti ad altre categorie professionali, al mondo della cucina.

Tema della serata: "Il Risotto Perfetto": dal classico Risotto alla Milanese, passando al Risotto Cacio e Pepe per concludere con il Risotto alla Norma.



All'appetitoso evento hanno preso parte tra gli altri il magistrato Simona Calegari, il manager di Jaguar Land Rover Englandstar Marcello Pellegrini, i noti avvocati penalisti Francesco Gianzi, Paolo Colosimo e Alessandra Mocchi, l'Arch. Antonella De Giusti, l'avv. Sabrina Morelli, la psicologa e life coach Giovanna De Maio, il notaio Riccardo Napoli, la commercialista Fabiola Lorenzetti, l'imprenditrice Marina Bartella, il Presidente dell'Accademia Nazionale dei Sartori Ilario Piscioneri, l'ownner di Tebro Stefano Pizzolato, il manager di Relais Le Jardin Vincenzo Ciampitti, il Consulente Finanziario Fabio Cerqua, il responsabile di Acqua di Parma Stefano Fagotti e il sommelier di Casale del Giglio Enrico Maria Concutelli.

Prossimo appuntamento con il Jaguar Land Rover Chef Forense martedì 27 marzo.



Tema della serata la Pizza fatta in casa: dalla Regina Margherita in poi.