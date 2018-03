Portolano Cavallo Studio Legale si aggiudica il premio "Law firm of the year: Italy" nell'ambito dei The Lawyer European Awards 2018. Il premio è stato conferito il 15 marzo nel corso della serata di premiazione che si è svolta a Londra presso il Grange Tower Bridge Hotel, ed è stato ritirato da Francesco Portolano e Martina Lucenti.

Ogni anno i The Lawyer European Awards riuniscono le eccellenze e le best practice europee in ambito legale, premiando gli studi che si sono maggiormente distinti nel corso dell'anno per la loro attività nei Paesi di riferimento e il livello di innovazione che hanno portato sul mercato. Oltre a Portolano Cavallo, la shortlist nella categoria "Law firm of the Year: Italy" dell'edizione 2018 comprendeva gli studi BonelliErede, Chiomenti, Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, e NCTM Studio Legale.

L'organizzazione dei The Lawyer European Awards ha indicato tra le motivazioni del premio conferito a Portolano Cavallo la capacità di evolversi passando da un focus esclusivo sul settore TMT ad un modello di business incentrato su ulteriori settori industriali quali Life Sciences, Fintech e Fashion, oltre alla crescita di Portolano Cavallo, che nel 2017 ha visto un aumento del fatturato a doppia cifra e l'incremento dei professionisti in organico.

Francesco Portolano e Manuela Cavallo hanno commentato: "Siamo orgogliosi di aver raggiunto un riconoscimento così prestigioso: il nostro lavoro è una sfida costante a migliorare la nostra capacità di adottare soluzioni innovative per i nostri clienti, andando oltre gli schemi, e sposando l'innovazione anche nei nostri processi interni. Grazie quindi ai nostri clienti e al nostro staff e professionisti e, soprattutto, ad maiora".

Dal 1987 The Lawyer è la più autorevole pubblicazione internazionale dedicata al settore legale. I The Lawyer European Awards sono frutto di un'attività di analisi indipendente per ciascun mercato di riferimento e per specializzazioni settoriali, basata sulle candidature ricevute dalle principali law firm europee. I vincitori di ognuna delle 24 categorie sono stati selezionati da una giuria composta da responsabili del settore legale di primarie società internazionali operanti in Europa e avvocati di studi inglesi.

Portolano Cavallo si è distinto non solo per la crescita del proprio business e per il volume di operazioni seguite, ma anche per il livello di innovazione portato sul mercato legale. Tra i principali dossier seguiti nel 2017, la sentenza relativa al caso Tiziana Life Science, un pronunciamento apripista in materia di trattamento dei dati personali per finalità scientifiche. Il 2017 è anche l'anno in cui Portolano Cavallo ha adottato – primo studio in Italia – la piattaforma di Intelligenza Artificiale Luminance, contribuendo allo sviluppo stesso della tecnologia e aprendo la strada all'ingresso dell'Intelligenza Artificiale nel mercato legale italiano.

Ulteriore elemento di distinzione di Portolano Cavallo sul panorama italiano è l'impegno a creare un ambiente di lavoro attento alle risorse umane: lo studio per due anni consecutivi è stato infatti l'unico studio legale in Italia ad essere annoverato come eccellente ambiente di lavoro nella classifica Best Workplaces Italia 2018 stilata ogni anno da Great Place to Work® Italia. Lo studio si è posizionato sesto nella categoria di appartenenza (aziende con 20 – 49 collaboratori), una conferma dell'impegno profuso dallo studio sin dalla fondazione nel 2001 verso la costruzione di un ambiente di lavoro in cui le persone, sulla base del solo merito e senza differenze di genere, possano migliorarsi e realizzare le proprie passioni e ambizioni, senza andare a discapito della propria vita privata.