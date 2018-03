Nuovo ingresso nella sede romana di Trevisan & Cuonzo

Entra a far parte della struttura l'associate Daniele Roncarà che va a rafforzare il team presso la sede di Roma guidata dal partner Vittorio Cerulli Irelli.

Avvocato dal 2013, Daniele Roncarà è specializzato in proprietà intellettuale e diritto delle nuove tecnologie ed ha maturato una vasta esperienza nell'assistenza giudiziale e stragiudiziale ad aziende operanti nel settore TMT, occupandosi in particolare di questioni connesse al diritto d'autore su format e opere cinematografiche, diritti d'immagine e responsabilità degli internet service provider.

Con il suo ingresso Trevisan & Cuonzo rafforza ulteriormente la sede romana dello studio ed il dipartimento TMT.