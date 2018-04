CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE



Il Consiglio Nazionale Forense in collaborazione con Cidu ( Comitato interregionale diritti umani) promuove, in occasione del 50 esimo anniversario dell'Unione Forense per la tutela dei diritti umani , il Corso di specialializzazione dal titolo: " Diritti umani e Impresa".

Il Corso avrà inizio il 4 e 5 maggio a Roma, presso l'Università Pontificia.

Tra i patrocinanti la Farnesina e la Fondazione del Consiglio Nazionale Forense.



Il programma completo