Giovedì 19 aprile da Les Chefs Blancs, in Via dei Monti della Farnesina 77, scuola di cucina degli Chef Sandro Masci e Giulia Steffanina, tutto esaurito e posti in piedi per l'ultimo appuntamento primaverile del Jaguar Land Rover Englandstar Chef Forense www.chefforense.com

Tantissimi gli ospiti invitati dall'Avv. Nicola Colavita, ideatore di questo divertente ed esclusivo format, che lega professionisti del mondo del diritto, manager, imprenditori e appartenenti ad altre categorie professionali, al mondo della cucina.

Originale il titolo della serata: "Polpettando".

"I nostri ospiti – ha commentato l'Avv. Colavita - armati di grembiule e guanti in lattice si sono cimentati nella preparazione di uno dei grandi classici della cucina tradizionale italiana nelle sue varie declinazioni: le polpette in tutte le salse".

Al succulento evento hanno preso parte l'attrice Anna Marcello, il Maestro e Compositore Agostino Penna protagonista di svariate trasmissioni televisive di successo, il celebrities hair style Simone Bartorelli, l'Avv. penalista Alessandra Mocchi, gli Avv.ti Giuseppe Ciaglia e Stefano Meloni, il medico chirurgo Prof. Stefano Arcieri, la nota Dermatologa Dott.ssa Manuela Carrera, la modella Anna Maria Travagliati, il manager finanziario Danilo Mariani, gli imprenditori Stefano Pizzolato e Luigi Seccaroni, il costruttore Massimo Marronaro, l'Ing. Vittorio d'Argento, il Manager di Acqua di Parma Ignazio Cusumano e il sommelier di Casale del Giglio Fabio Vasti.

Ad accogliere i numerosi presenti la sommelier e Responsabile di Chef Forense Francesca Mercantini.

L'attesa per il prossimo Chef Forense è appena iniziata.