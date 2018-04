La mediazione è sempre più digitale, nel primo trimestre del 2018 raddoppiate le istanze online. Lo dicono i numeri Concilia Lex

mediazione



Mediazioni in aumento del 40 per cento. Dati in controtendenza rispetto alle statistiche ministeriali .



Nel settore della mediazione il 2018 si apre nel segno del digitale. Nei primi tre mesi dell'anno sono cresciute le istanze online (+50%) e le mediazioni telematiche, triplicate rispetto allo stesso periodo del 2017. In aumento anche il numero complessivo di mediazioni (+40%), dato in controtendenza rispetto al calo evidenziato dalle statistiche ministeriali relative allo scorso anno.



Lo dicono i numeri della Concilia Lex S.p.A., società autorizzata dal Ministero della Giustizia, iscritta al numero 143 del registro degli organismi di mediazione e presente sul territorio nazionale con circa 50 sedi. Un quadro complessivo molto positivo, che conferma l'andamento del trimestre precedente e un netto miglioramento rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno. Segno più anche per le sedi territoriali della Concilia Lex. La regione con più mediazioni è la Campania, in crescita del 40 per cento rispetto al primo trimestre 2017. In aumento anche il numero degli accordi raggiunti e delle mediazioni volontarie, che superano il 40 per cento.



"Questi dati sono il frutto del grande lavoro svolto dalla Concilia Lex S.p.A., che anno dopo anno sta consolidando il suo network di professionisti e sedi operative sull'intero territorio nazionale, e dell'introduzione di procedure telematiche che agevolano l'attivazione della mediazione – sottolinea l'avvocato Carmelo Cavallaro, referente nazionale dell'organismo di mediazione – I numeri sulle istanze online confermano le mutate esigenze dell'utenza e la necessità di una maggiore semplificazione delle procedure. Per far fronte alle tante richieste, ad esempio, abbiamo deciso di proporre anche il servizio di raccomandata online per la gestione della corrispondenza in uscita. Le opportunità offerte dal digitale possono contribuire in maniera determinante alla diffusione dello strumento mediazione in Italia."