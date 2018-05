Agcom: avviso pubblico per la formazione dell'elenco di avvocati del libero foro

Con particolare riferimento ai giudizi ex art. 21 bis della legge n. 287/90, può verificarsi la situazione in cui l'Autorità impugni un atto di un'amministrazione e sussista un conflitto di interessi tra l'Autorità e un'amministrazione pubblica anch'essa rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato. In tale circostanza, l'Autorità deve avvalersi, in via eccezionale, del patrocinio di un legale del libero foro, previa acquisizione del parere dell'Avvocatura.



Fonte: Agcom