Due nuovi soci per Bird & Bird

Sono Rossella Sansone e Federico Valle i due nuovi partner nominati da Bird & Bird che portano a 14 il numero di soci dello Studio in Italia.

"Siamo particolarmente lieti di aver ulteriormente rafforzato la nostra partnership e ciò ancora una volta attraverso promozioni interne" commentano Giovanni Galimberti e Raimondo Maggiore. "Il nostro Studio pone da sempre grande attenzione nel coltivare il talento. Gli ottimi risultati raggiunti da Rossella e Federico dimostrano che il percorso individuato per loro e con loro è stato vincente".

Rossella Sansone, in Bird & Bird dal 2004, ha una consolidata esperienza nella regolamentazione, italiana ed europea, dei servizi d'investimento, dell'asset management e dell'attività bancaria.

Entrato in Bird & Bird nel 2012, Federico Valle, si occupa principalmente di equity capital market, assistendo società quotate sui mercati regolamentati e banche d'affari nel contesto di operazioni sia ordinarie sia straordinarie.