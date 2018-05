Linklaters con Clessidra nell'acquisizione del Gruppo Scrigno

Linklaters ha assistito Clessidra SGR, società leader nel settore private equity in Italia, nell'acquisizione del 100% del capitale del Gruppo Scrigno, uno dei principali players nella produzione e commercializzazione di controtelai per porte e finestre scorrevoli a scomparsa. Con l'ingresso nel Gruppo Scrigno, Clessidra realizza il quarto investimento attraverso il proprio fondo Clessidra Capital Partners 3, terzo fondo in gestione.

Per Linklaters ha agito il team corporate guidato dal partner Giorgio Fantacchiotti, coadiuvato dalla managing associate Valentina Gariboldi, dall'associate Giangiacomo Miani e dalla trainee Mafalda Monticelli, e il team banking guidato dal partner Davide Mencacci e supportato dalla managing associate Lilia Lani e dagli associate Marco Carrieri e Carlo Amato. Inoltre, i profili antitrust sono stati seguiti dal partner Lucio D'Amario, coadiuvato dal managing associate Matteo Farneti, mentre gli aspetti giuslavoristici sono stati seguiti dalla counsel Federica Barbero e dall'associate Angela Bruno.

I venditori sono stati assistiti dal Prof. Francesco Gennari per gli aspetti legali.