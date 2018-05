LS LEXJUS SINACTA AL FIANCO DEL GRUPPO PODINI HOLDING

" LS Lexjus Sinacta con i partner Gianluigi Serafini e Francesca Capidiferro unitamente allo studio Salvatori e associati al fianco del Gruppo Podini Holding nell‘operazione di acquisizione , nell‘ambito di una procedura concorsuale , della società vicentina Migliora, leader nel settore della produzione di latti in polvere ad uso alimentare .

Il gruppo Podini holding, già leader italiano nel settore della distribuzione dello zucchero con una quota pari a circa il 35% del mercato italiano, in tal modo diversifica in modo sinergico le sue attività rafforzando la sua presenza anche settore del latte in polvere ad uso alimentare.