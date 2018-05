Tofani nella gestione e valorizzazione dei crediti in sofferenza

Cristiano Augusto Tofani, fondatore dello Studio Legale Tofani, ha partecipato, per conto di società leader tra i servicer indipendenti nella gestione e valorizzazione dei crediti in sofferenza, ad un'importante attività di due diligence in vista di una potenziale cessione di crediti non performanti da parte di un primario Istituto Bancario italiano. La disamina, condotta a campione su oltre tremila pratiche per circa 3 miliardi di euro GBV (Gross Book Value), ha interessato posizioni di varia tipologia (crediti "secured" ed "unsecured") e di diverso importo (dalle pratiche classificabili TOP - ben al di sopra del milione di euro - sino a quelle con GBV compreso tra euro 100.000,00 e 250.000,00). L'attività di due diligence, condotta mediante l'utilizzo dei più avanzati sistemi informatici di trattamento dei dati (censimento delle garanzie, analisi delle procedure, confronto ed aggiornamento dei valori immobiliari dei beni cauzionali), consentirà agli investitori di valutare propriamente l'eventuale acquisizione del portafoglio, potendo contare su un potenziale flusso di recupero altamente attendibile. Un approccio assolutamente all'avanguardia nell'attività di due diligence, tale da consentire la più efficace analisi del mercato dei crediti in sofferenza, recentemente innovato dallo strumento delle c.d. cartolarizzazioni pubbliche"

Nel Team, guidato da Tofani gli avvocati: Maria Troiani, Alessandro Ricci, Valentina Pallotta, Patrizio Scifoni e Susanna Barbadoro