Nel corso del Convegno "Nuovo Statuto del Contribuente" tenutosi a Bologna il 30 maggio scorso, l'Associazione Nazionale Tributaristi Italiani (ANTI) ha presentato una proposta di integrazione della Legge n. 212 del 2000, volta all'instaurazione e al mantenimento di un rapporto di collaborazione con l'amministrazione finanziaria nel quadro di una maggiore certezza del diritto. La proposta prevede la codificazione dei principi generali dell'ordinamento italiano, e il suo adeguamento agli standards raggiunti dai più evoluti ordinamenti europei, come l'ampliamento del diritto di ogni contribuente di essere informati su ogni evento da cui possa derivare un'obbligazione tributaria non prevista, e di esporre le proprie ragioni prima di subire un provvedimento impositivo. Oggi l'attività dell'amministrazione tributaria è disciplinata da regole frammentarie, che non consentono l'attivazione delle garanzie a tutela del contribuente al di fuori dei casi espressamente previsti, e sono perciò fonte di rigidità che ne minano la fiducia e ostacolano la collaborazione. Questo stato di cose priva l'ordinamento dell'elemento dinamico ed evolutivo dei principi, la cui flessibilità può invece contribuire ad avviare un dialogo costruttivo, con beneficio per l'azione amministrativa come per i privati. L'incontro, tenutosi presso la sede di EMILBanca, e moderato dall'avv. Mario Martelli e dal dott. Mario Spera, ha visto l'intervento di Gianni Marongiu, principale promotore dello Statuto dei diritti del Contribuente, di Gaetano Ragucci, attuale Presidente dell'ANTI, e dei relatori Francesco Moschetti, Roberto Lunelli, Pietro Selicato e Filippo Cicognani, che hanno illustrato le modifiche all'attuale testo legislativo di cui l'ANTI si farà promotrice.

