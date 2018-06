Ashurst elegge Ben Tidswell Chairman per il secondo mandato

Lo studio internazionale Ashurst annuncia oggi che Ben Tidswell è stato eletto Chairman per un secondo mandato, con effetto dal 1° novembre 2018 e per un periodo di quattro anni.

Il Managing Partner, Paul Jenkins, ha commentato:

"A nome di tutti i partner, mi congratulo con Ben per la sua rinomina. Negli ultimi cinque anni ha dimostrato eccezionali doti di leadership e sensibilità verso il mercato, che hanno contribuito in modo fondamentale a capitalizzare le molte opportunità che abbiamo avuto come studio. Si è appena concluso un anno molto positivo e sono fiducioso che otterremo risultati eccezionali in quello a venire. Desidero continuare a lavorare a stretto contatto con Ben per ottenere i migliori risultati possibili per i nostri clienti e i nostri colleghi".

Ben Tidswell ha commentato:

"Sono lieto di assumere un altro mandato come Chairman e considero un privilegio continuare a servire lo studio in questo ruolo. Sono entusiasta delle prospettive che ci attendono e di ciò che possiamo realizzare insieme e sono pronto a lavorare con Paul, con l'Executive Team, il Board e tutti i miei colleghi a livello globale per costruire risultati e successo per il nostro studio. "

Ben Tidswell è in Ashurst dal 1993 ed è socio del team londinese di dispute resolution dal 2000, specializzato in complessi contenziosi commerciali. È stato membro e presidente del New Partners Committee dal 2004 al 2007 ed è stato nominato membro del Board di Ashurst LLP nel 2007 e Chairman di Ashurst nel 2013. Ha una particolare esperienza in controversie finanziarie e ha regolarmente operato per importanti istituzioni finanziarie. Ben è anche specializzato in contenzioso in ambito antitrust, telecommunications e media.

Il Board è formato dal Chairman Ben Tidswell (Londra), il Managing Partner Paul Jenkins (Londra / Sydney), i partner Karen Davies (Londra), Bernd Egbers (Monaco), James Marshall (Sydney), Barbara Phair (Sydney), Jason Radford (Londra) e il Chief Financial and Operating Officer Jan Gooze-Zijl (Londra) e dai membri indipendenti del consiglio Robert Gillespie e David Turner.



