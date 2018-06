Pavia e Ansaldo con Unindustria per "Road to Expo Dubai 2020 - Le nuove frontiere del business per il Made in Italy"

Lo Studio legale Pavia e Ansaldo e Unindustria riuniscono alcuni tra i maggiori esponenti della comunità politico - economica per discutere delle nuove frontiere del business per il Made in Italy, in vista del prossimo Expo Dubai2020. L'evento si è tenuto, martedì 5 giugno, a partire dalle ore 18:00 presso la Sala Inghilterra dello studio Pavia e Ansaldo al Palazzo Torlonia.

L'incontro intende inaugurare - alla presenza di aziende e stakeholder istituzionali - un percorso di avvicinamento per le imprese italiane in vista della prossima Esposizione Universale, che rappresenterà un'importante occasione per valorizzare le eccellenze dell'Italian style e consolidare le relazioni diplomatiche, economiche e culturali con gli Emirati Arabi, in vista di sicure prospettive di crescita e sviluppo per il business delle imprese italiane.

Il convegno, che si è aperto con i saluti dell'Avvocato Alessandro Comini, Of Counsel dello Studio legale Pavia e Ansaldo, vedrà la partecipazione di importanti personalità della business community italiana rappresentata in questa occasione da qualificati rappresentanti di Unindustria Lazio quali Gerardo Iamunno, Presidente del Gruppo Tecnico Mercati Globali e valorizzazione del Made in Italy, Stefano Fiori, Presidente della Sezione Industria del Turismo e del tempo libero e Roberto Santori, Presidente della Sezione Consulenza, Attività Professionali e Formazione.

Sono intyervenuti tra gli altri Nicola Lener, Direttore Centrale per l'Internazionalizzazione, MAECI, S.E. Saqer Nasser Ahmed Abdullah Al Raisi, Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti a Roma, Stefano Ravagnan, Commissario aggiunto e Commissario Generale di Sezione per l'Expo Dubai 2020, Mario Melillo, Head of Central and Southern ltaly SACE, Daniele Carminati, Responsabile del Desk Medio Oriente e Turchia dello Studio legale Pavia e Ansaldo e Flavio Ghiringhelli, Country Manager per l'Italia Emirates.

"Abbiamo volentieri ospitato questa iniziativa" – ha dichiarato l'Avvocato Daniele Carminati – "in quanto riteniamo gli Emirati Arabi una meta ormai imprescindibile per le aziende italiane che vogliano posizionarsi all'estero e sviluppare i loro investimenti nell'area MENA. L'EXPO di Dubai sarà un evento eccezionale, per il quale le autorità locali si stanno preparando al meglio e da questo punto di vista"