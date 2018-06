Ristrutturazione del Gruppo Cualbu

RCC e PwC, da un lato, e DLA Piper, dall'altro lato, hanno assistito, rispettivamente, talune società del Gruppo Cualbu, tra cui la capogruppo Mi.No.Ter, e il ceto bancario composto da undici istituti creditori nel contesto di una complessa operazione di risanamento dell'indebitamento finanziario delle società del Gruppo Cualbu.

Il riequilibrio economico, patrimoniale e finanziario del Gruppo Cualbu - attivo nel settore real estate, hotellerie e nella produzione di latte formulato per l'infanzia - è stato realizzato tramite la cessione di una delle sue principali controllate proprietaria del centro commerciale "Centro Sicilia" sito a Catania ad un primario investitore internazionale

L'operazione di risanamento - che ha avuto a oggetto il credito vantato dall'insieme degli istituti creditori per un importo complessivo di circa Euro 130 mln - rappresenta pertanto per le società del Gruppo Cualbu la base per avviare un percorso di crescita finalizzato al rilancio e allo sviluppo del proprio posizionamento industriale nel mercato di riferimento anche attraverso l'implementazione delle iniziative già avviate e la ricerca di nuove opportunità.

Le società del gruppo Cualbu sono state assistite da un team di professionisti composto da PwC, nella persona del Partner Fedele Pascuzzi e del Senior Manager Daniele Morisco (in foto), che si è occupato degli aspetti finanziari dell'operazione, nonché dallo Studio Legale RCC, in persona del Partner Veronica Vitiello (in foto) e dallo Studio Legale Associato BSVA, in persona del Partner Marco Lantelme, che hanno curato gli aspetti legali riguardanti la complessa strutturazione della operazione nonché le trattative legate all'accordo di risanamento della capogruppo del Gruppo Cualbu.

Per il gruppo di undici istituti di credito, coordinati da Loan Agency Services, nella persona del loan agent Gaetano La Puglia ha agito un team dello studio DLA Piper coordinato dal Partner e Head of Banks & Financial Services Sector Italy Ugo Calò e composto dal lead lawyer Giampiero Priori, dal lawyer Oreste Sarra e dalla trainee Viola Mereu, che ha curato gli aspetti legali afferenti alla sofisticata strutturazione della operazione nonché alle trattative legate all'accordo di risanamento della capogruppo del Gruppo Cualbu e alla documentazione ancillare dello stesso.