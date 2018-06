GDRP: cinque errori e ritardi che le imprese devono fronteggiare

La fatidica data del 25 maggio 2018 giorno in cui è divenuto pienamente efficace il nuovo Regolamento europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali, meglio conosciuto come GDPR, è trascorsa. Tuttavia ad oggi ancora non è stato emesso il decreto legislativo di riordino del Codice Privacy, attualmente sottoposto al vaglio delle commissioni speciali parlamentari. Le imprese e i professionisti che le assistono si trovano così nel difficile momento in cui occorre accelerare gli adempimenti rimasti indietro e, soprattutto, ultimare la messa a punto di dettagli anche significativi.

Come noto il rinnovato quadro normativo impatta in modo significativo sulle organizzazioni di ogni dimensione.

Le aziende – molte delle quali in ritardo - si trovano a pianificare l'adeguamento alla nuova normativa, coinvolgendo le persone "chiave" della propria organizzazione con la previsione di procedure interne. Tuttavia sulla base delle indicazioni che emergono anche ad un mese circa dalla fatidica data del 25 maggio, emergono alcune situazioni comuni in cui verserebbero le imprese interessate.

Questi i cinque errori e ritardi più comuni che le imprese si trovano a fronteggiare:

- Formazione delle risorse; non tutti sanno esattamente cosa fare e come procedere;

- Redazione della modulistica privacy (informativa, cookie policy, ecc.); attenzione agli errori sostanziali ma anche formali;

- Individuazione e nomina di un Data Protection Officer, ove previsto; una competenza specifica che assume per l'impresa una responsabilità rilevante. Meglio un professionista dedicato o un professionista in pool con altre imprese?

- Per l'esercizio dei diritti degli interessati, molte aziende non hanno provveduto ancora a implementare i sistemi informatici per poterli garantire; una corsa contro il tempo che sconta i ritardi dei gestori degli accessi alla rete

- Infine, l'adozione di contromisure per ridurre i rischi collegati al trattamento e protezione dei dati in possesso dell'azienda: farsi trovare pronti e saper dimostrare di aver fatto tutto per prevenire la crisi.

Di questi ultimi suggerimenti operativi si parlerà a Roma il 6 e 7 luglio 2018 presso l'European School of Economics di Roma per il corso di alta formazione sul GDPR. Tra i relatori l'Avvocato Vincenzo Colarocco, Responsabile del Dipartimento Protezione dei dati personali, complaiance e cybersecurity dello Studio Previti Associazione Professionale, nonché socio fondatore di Lex Digital.

