Lo studio legale Portolano Cavallo ha prestato consulenza legale ai soci di Coverclip S.r.l. nella cessione del 100% del capitale a Openjobmetis S.p.A, società quotata al Mercato Azionario – segmento STAR – gestito da Borsa Italiana, per un totale di 1 milione di Euro.

Coverclip è proprietaria di "Meritocracy", una piattaforma specializzata nella selezione del personale, in particolare per le professioni digitali, che utilizza avanzati sistemi per il matching delle figure professionali ricercate. L'acquisizione effettuata da Openjobmetis si inserisce nel percorso di Open Innovation iniziato in collaborazione con "Mind the Bridge", con lo scopo di migliorare l'innovazione dei processi interni.

Lo studio legale Portolano Cavallo ha assistito i soci di Coverclip con un team guidato dal socio Antonia Verna, coadiuvato dall'associato Daniel Joseph Giuliano.