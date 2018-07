Grimaldi e Dentons nel finanziamento da 285 milioni a Tecnimont

Grimaldi Studio Legale con un team guidato dal managing partner Francesco Sciaudone (foto), dal partner Roberto de Nardis e dal senior associate Giuseppe Buono ha assistito il pool di banca Banca IMI S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Banco BPM S.p.A. per il finanziamento da 285 a Tecnimont, controllata di Maire Tecnimont.

La società per gli aspetti legali dell'operazione si è avvalsa del general counsel Fabio Fagioli e dall'avvocato Stefano di Berardino. Inoltre La direzione legale in house di Maire Tecnimont è stata supportata da Dentons con il partner Alessandro Fosco Fagotto, l'associate Tommaso Zanirato.