Convertito in Legge il decreto recante misure urgenti per le aree interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

GAZZETTA UFFICIALE



Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 170 del 24.07.2018) la Legge 24 luglio 2018, n. 89 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Tra i vari interventi di modifica sono sati inseriti nuovi articoli riguardanti la proroga dello stato di emergenza, la creazione di aree attrezzate per proprietari di seconde case, la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, l'indennità di occupazione di suolo pubblico, semplificazioni amministrative e disposizioni in materia di materiali da scavo.