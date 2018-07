FARO Technologies Inc. (NASDAQ:FARO), tramite una sua controllata olandese (FARO FNH Netherlands Holdings B.V.), ha acquisito, in data 13 luglio 2018, l'intero capitale sociale di Opto-Tech S.r.l. e dunque anche il controllo indiretto della sua partecipata Open Technologies S.r.l.

FARO è un gruppo leader a livello mondiale nell'ambito della tecnologia di misurazione, imaging e realizzazione 3D nei settori della metrologia industriale, della BIM in ambito edile, della progettazione di prodotti, della pubblica sicurezza e più in generale dell'applicazione industriale della tecnologia 3D.

Con sede a Brescia, Open Technologies offre un'ampia gamma di modelli di scanner 3D compatti, specificamente pensati per consentire a dentisti, odontotecnici e odontoiatri di sfruttare la tecnologia 3D per la creazione di corone dentali, impianti e protesi.

In aggiunta, Open Technologies offre una serie di prodotti industriali che rendono più efficienti le fasi di progettazione e controllo, quali, ad esempio, il reverse engineering, la visualizzazione del prodotto e la sua misurazione. Queste soluzioni trovano applicazione in vari settori industriali, tra cui quelli automobilistico, aerospaziale, di computer grafica, di arredamento, di moda/design e di pubblica sicurezza.

"La comprovata competenza di Open Technologies nella realizzazione di scanner 3D compatti si integra perfettamente con la nostra strategia", ha detto il Simon Raab, Presidente e Amministratore Delegato di FARO. "Continuiamo a ritagliarci una posizione di leadership nell'integrazione di tecnologie 3D avanguardistiche, quale soluzione fondamentale nella molteplicità di settori in cui il design o la ricostruzione sono considerati fondamentali".

Portolano Cavallo ha seguito i profili legali dell'operazione per conto di FARO con un gruppo di lavoro composto dai soci Francesco Portolano e Yan Pecoraro e dall'associato Daniel Joseph Giuliano.

L'acquirente è stato assistito anche da Reed Smith LLP, in particolare dal socio Michael Lee e dall'associato Nicholas Gibson della sede di Chicago.

I venditori sono stati assisiti dallo Studio Nassini & Associati con un team composto dal managing partner Dott. Damiano Nassini, dall'of Counsel Dott. Giorgio Zacco e dall'associate Pietro Matto Nassini, per la parte corporate, e dall 'Avv. Giacomo De Franceschi per i profili contrattuali e legali.