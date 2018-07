TONUCCI & PARTNERS CON IL VENEZIA FOOTBALL CLUB PER IL PROGETTO DEL NUOVO STADIO

Presentato il 24 luglio scorso al Comune di Venezia lo Studio di fattibilità per il nuovo impianto che sorgerà nel capoluogo lagunare nel 2023.

Tonucci & Partners, con un team guidato, per le aree di rispettiva competenza, dagli avvocati Alessandro Vasta, Gianluca Cambareri, Alberto Fantini, Francesco Angelini e Carmine Bruno, ha assistito il Venezia F.C. nella predisposizione dello Studio di Fattibilità depositato dinanzi al Comune di Venezia in ottemperanza alla legge n. 147 / 2013 (c.d. Legge Stadi).

Il progetto, ora all'esame del Comune e successivamente della Regione Veneto, prevede un investimento immobiliare di 185 milioni di Euro finalizzato alla realizzazione, nelle vicinanze dell'aereoporto di Venezia, di uno Stadio di calcio, categoria UEFA 4, di 18.000 posti (ampliabile a 25.000), con annesso Museo del Club, di un Hotel a 4 stelle con 150 camere e di un Retail Park di 36.000 metri quadri con aree di intrattenimento e ristorazione.

Inizia quindi l'iter amministrativo che porterà all'inaugurazione del nuovo impianto sportivo nell'agosto 2023.