Nuovo "Ferrari Centro Stile" progettato dalla collaborazione tra Ferrari Design, Design International e Planning

É avvenuta il 18 settembre 2018, in concomitanza con il lancio di due nuovi modelli della scuderia di Maranello (le Ferrari Monza Sp1 e Sp2) l'inaugurazione del nuovo "Ferrari Centro Stile".

L'edificio di circa 5.000 mq è stato commissionato da Sergio Marchionne, CEO di Fiat Chrysler e Ferrari, recentemente scomparso, per inserire in un unico edificio quattro componenti strategiche del quartier generale Ferrari: Ferrari Design (che include un'ottantina di progettisti e designers delle auto), la modelleria per la predisposizione delle scocche, il taylor made per la personalizzazione dei modelli e l'atelier per la presentazione dei nuovi modelli.

Il progetto è stato diretto dal team Ferrari Design sotto la guida dell'Arch. Flavio Manzoni ed il progetto architettonico è stato sviluppato in collaborazione con lo Studio Design International di Londra guidato dall'Arch. Davide Padoa e con lo studio Planning di Bologna, diretto dall'Ing. Stefano Neri.