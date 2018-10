Dentons con Banca Sistema per l'acquisizione di Atlantide SpA

Lo studio legale Dentons ha assistito Banca Sistema nella conclusione di un accordo vincolante per l'acquisto del 100% di Atlantide S.p.A. assistita dallo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners.

Il perfezionamento dell'accordo è previsto entro il primo trimestre del 2019 ed è soggetto al nulla osta dell'Autorità di Vigilanza. Nel 2019 è prevista altresì la successiva fusione di Atlantide in Banca Sistema.

Dentons ha agito con un team composto dal managing counsel Michele Odello (in foto) e dal partner Alessandro Dubini per gli aspetti societari.

Per GOP ha operato il senior partner Francesco Gianni coadiuvato dall'associate Aldo Turella.

Atlantide SpA è un intermediario finanziario iscritto all'albo (106 TUB) e attivo nell'erogazione di prestiti personali sotto forma della cessione del quinto dello stipendio/pensione (CQS/CQP) dal 2010.

Con questo accordo Banca Sistema prosegue verso i propri obiettivi di crescita, in linea con il Piano Strategico 2018-2020 per il CQS/CQP, mercato in cui la stessa già opera tramite accordi anche con altri intermediari per l'acquisto di portafogli (il valore dei crediti CQS/CQP in bilancio al 30 giugno 2018 è pari a 571 milioni di euro).