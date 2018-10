CONVEGNO



Lo studio legale internazionale Clifford Chance promuove il Convegno ‘Antitrust, economia digitale e Big Data: tra regolamentazione dei mercati e stimolo all'innovazione', che si terrà a Roma il 18 ottobre alle ore 15.00 presso la Pinacoteca del Tesoriere.

In allegato il programma completo dell'evento, insieme ai nomi degli ospiti che interverranno in qualità di relatori all'appuntamento. Oltre alla presenza del Managing Partner per l'Italia di Clifford Chance, Giuseppe De Palma, del partner responsabile Antritrust per l'Italia, Luciano Di Via, e del Partner e Global Head of Antritrust di Clifford Chance, Thomas Vinje, segnalo gli interventi di:

– Giuseppe Busia | Segretario Generale, Autorità Garante per la protezione dei dati personali

– Gabriella Muscolo | Componente Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

– Antonio Nicita | Commissario, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

E, durante la tavola rotonda, degli ospiti:

– Luigi Conti | Vice President Corporate Strategy & Development, Expert System

– Pierre Andre Dubois | Global Privacy & Data Protection Officer, Booking.com B.V.

– Stefano Gori | Head of International & European Regulatory Affairs, Poste Italiane

– Michele Polo | Full Professor of Political Economics, Luigi Bocconi University

– Luca Sanfilippo | Executive Vice President & General Counsel, Sky Italia – Competition Commission Chairman, ICC Italia

