Gitti e Dentons per l'acquisizione di Blue City

Gitti and Partners, Studio Legale Associato, con un team composto da Vincenzo Giannantonio, Giacomo Pansolli, Cristina Cavedon e Francesco Mirizzi, per gli aspetti corporate, Valentina Compiani e Lavinia Di Franco per i profili banking, Elisa Mapelli per gli aspetti labour e Tommaso Iadanza per i profili real estate, ha assistito Trasporti Romagna, società controllata da Neuberger Berman, Fondo Agroalimentare Italiano I (gestito da Unigrains Developpement), Intesa Sanpaolo e dall'imprenditore Simone Romagna, nell'acquisizione di Blue City, società attiva nel Trentino e nel Veneto nei settori dei trasporti e della logistica del freddo.

Grazie all'acquisizione di Blue City, Trasporti Romagna prosegue il percorso di crescita nella logistica alimentare, completando la gamma dei servizi offerti e rafforzando il posizionamento territoriale, con una previsione di fatturato consolidato di oltre 165 milioni di euro per il 2018.

Dentons ha assistito Banca IMI, Crédit Agricole e Mediocredito nel finanziamento bancario a supporto dell'operazione, con un team composto da Alessandro Fosco Fagotto, Franco Gialloreti, Silvia Cammalleri e Giulia Caselli Maldonado.

Il Venditore è stato assistito dall'Avv. Federico Cena per i profili legali, mentre Paolo Fiorini di M&A and Partners ha seguito gli aspetti finanziari.

Advisor dell'operazione per l'acquirente è stato Grant Thornton, con Sante Maiolica, Stefano Marchetti, Mattia Tencalla, Carlotta Viola, Salvatore Celozzi, Marco Degregori e Alberto Alverà, mentre Pirola Pennuto Zei & Associati ha seguito gli aspetti fiscali con Gianfranco Buschini, Mara Palacino, Mario Morazzoni, Paola Montrucchio e Federica D'Amelio.