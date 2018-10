Lexant nella certificazione di Moncler

Lo studio legale Lexant ha lavorato con Ask Advisory alla certificazione, secondo standard TUV Rheinland, del sistema di Credit Management di Moncler.

L'iter di predisposizione e preparazione alla certificazione del processo di credit management era stato avviato in aprile. L'audit ha evidenziato quanto Moncler abbia investito nella formazione di tutto il team di Credit Management coinvolto nel processo, lavorando alla migliore integrazione tra l'area del credito e l'area commerciale per qualificare i propri clienti oltre che su informazioni commerciali anche sull'esperienza dei pagamenti e l'ubicazione territoriale degli stessi.

L'avv. Andrea Arnaldi, Founding Partner di Lexant, è stato legal advisor della Associazione Credit Manager Italiani, avendo partecipato come specialista, allo studio della prima Prassi UNI per la Definizione del processo delle attività e dei requisiti dei profili professionali del credit management.