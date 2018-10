Cleary Gottlieb assiste in-house di ENEL nella modifica degli accordi con il gruppo EPH relativi a Slovenskè elektràrne

Cleary Gottlieb ha assistito il team legale in-house di ENEL nella modifica degli accordi con il gruppo energetico ceco EPH (Energetický a průmyslový holding) relativi a Slovenskè elektràrne, operatore leader nel mercato slovacco della generazione di energia elettrica, partecipata dal gruppo ENEL, EPH e il governo slovacco.

L'operazione prevede, tra l'altro, la ridefinizione delle pattuizioni parasociali tra il gruppo ENEL ed EPH relative alla società tramite la quale essi partecipano al capitale di Slovenskè elektràrne e l'erogazione da parte del gruppo ENEL a Slovenskè elektràrne di un finanziamento subordinato pari a Euro 700 milioni.

Il team di Enel è composto da Francesca Romana Napolitano, Rodolfo Avogadro di Vigliano ed Isabella Alessio, rispettivamente Head of Financial Legal Affairs, Head of Legal and Corporate Affairs Europe and North Africa e Head of Legal and Corporate Affairs Global Thermal Generation di Enel S.p.A.

Il team di Cleary Gottlieb è composto dai partner Ferdinando Emanuele, Matteo Montanaro e Carlo de Vito Piscicelli, il senior attorney Paolo Bertoli e gli associate Alessandro Gennarino e Francesco Iodice.