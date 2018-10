A Milano Focus sui vantaggi della Mediazione

Tre incontri al via, promossi dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano, sul tema dei mediatori professionisti. Si inizia il 23 ottobre prossimo, per proseguire il 21 novembre e l'11 dicembre. Gli appuntamenti sono a Milano, dalle 14.00 alle 18.30, in Via Fontana 1, presso gli uffici della Fondazione.

Il Corso, aperto ai dottori commercialisti, avvocati ed esperti in mediazione ed arbitrato, si articola in 3 incontri durante i quali saranno esaminate le sentenze dei tribunali e sarà possibile interagire per analizzare le situazioni che ciascun mediatore nel corso della propria esperienza professionale si è trovato ad affrontare. Gli incontri sono tenuti dal dott. Massimo Spendore, mediatore e formatore in materia di mediazione.

Nel primo incontro saranno esaminate ordinanze e provvedimenti di alcuni giudici e sarà discussa una mediazione realmente accaduta. Nel secondo incontro sarà discussa e analizzata la mediazione in condominio. Infine, nell'ultimo incontro saranno affrontati i verbali di procedura di mediazione con esempi pratici ed esamina di ordinanze e provvedimenti di alcuni giudici.

"Con questo nuovi ciclo di incontri la Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano ribadisce l'impegno nel promuovere presso i professionisti e consulenti economici d'impresa le conoscenze necessarie anche in un'ottica di riduzione del contenzioso, una eventualità che molte volte appesantisce l'impresa e i professionisti, non portando di fatto vantaggi reali alla sua crescita economica" commenta Marziano Francesco Lavizzari, Presidente della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano.

La Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano, costituita nel 1993, ha la finalità di sostenere il prestigio della professione di Dottore Commercialista e di sottolinearne il suo ruolo di guida al fianco dei clienti - imprese e privati - che intendono perseguire risultati economici nel rispetto delle regole date dall'ordinamento e dalla società. Nell'ambito delle attività promosse, la Fondazione si prefigge altresì di diffondere, principalmente a Milano e in Lombardia, la conoscenza dell'economia, del diritto civile e fiscale, delle norme contabili e in generale di tutti i saperi che concorrono allo sviluppo delle imprese e della società civile. In questo contesto, la Fondazione si rivolge al mondo delle professioni, dell'imprenditoria e della finanza attraverso gli Studi di Alta Formazione.