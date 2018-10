Convegno Associazione ICT Dott Com – Dati – un tesoro da tutelare efficacemente in azienda

Quest'anno parleremo in particolare dei "Dati: un tesoro da tutelare efficacemente in azienda" (privacy e protezione dei dati personali, misure di sicurezza adeguate e consigli per imprese e professionisti, videosorveglianza, fatturazione e conservazione elettronica, blockchain, direttiva PIF) ma sono tante le tematiche d'interesse sia per i professionisti che per le imprese. Festeggeremo i nostri 15 anni di convegno presso l'Aula Magna del Politecnico di Torino con i partner di sempre e con la felice collaborazione anche di Unione Industriale.

Anche quest'anno abbiamo ricevuto pre-iscrizioni al convegno anche senza aver ricevuto ancora il programma, solo… sulla fiducia: per noi è un grande attestato di stima, che ci auguriamo sempre di poter meritare. Continueremo infatti sino al giorno prima del convegno ad aggiornare le nostre presentazioni per rendere il convegno ancora più interessante.

I relatori (Istituzionali o meno) invitati sono tutte persone a nostro avviso non solo estremamente professionali e competenti ma che crediamo possano altresì apportare un reale contributo utile a far emergere e per quanto possibile risolvere le problematiche quotidiane rilevate da chi… lavora operativamente sul campo.

Per tale motivo, sono benvenuti in particolare modo gli Esperti, i Professionisti, gli imprenditori innovativi e le persone che vogliono rendere migliore la nostra società rendendo più forti le imprese ed i professionisti che le sostengono, poiché crediamo che le imprese siano il sostegno del nostro tessuto economico e che la tecnologia e l'innovazione vadano "sfruttati" e non … il contrario.

Trovate l'invito qui: Invito convegno ICT_2018