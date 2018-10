DLA Piper con Banca Generali verso l'acquisizione di NEXTAM

DLA Piper ha assistito Banca Generali che ha formalizzato un'offerta vincolante finalizzata per l'acquisizione del 100% di NEXTAM Partners S.p.A., boutique finanziaria attiva dal 2001 nell'asset e wealth management oltre che nell'advisory per la clientela private ed istituzionale in Italia.

L'operazione si inserisce nel più ampio percorso di crescita avviato da Banca Generali nel private banking, finalizzato a rafforzare la gamma dei servizi offerti e le proprie competenze distintive nell'asset management e nell'advisory.

DLA Piper ha agito come advisor legale di Banca Generali con un team coordinato dal Partner Ugo Calò, Head of Financial Services Sector Italy e composto dal partner Matteo Almini, Daniele Sotgiu e Silvana Bonazza per gli aspetti M&A e corporate, il partner Agostino Papa, Location Head del dipartimento Finance & Project, con l'of-counsel Danilo Quattrocchi, per tutti gli aspetti di regulatory financial services, il partner Francesco Aleandri per gli aspetti di capital market, e Federico Strada per gli aspetti di diritto del lavoro.