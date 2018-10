Si è tenuto oggi, presso il Senato della Repubblica, il seminario “Economia e fisco alla sfida delle riforme”, organizzato da DLA Piper, il principale studio legale internazionale presente in Italia. L’evento, nel corso del quale è stata presentata in anteprima una ricerca dello stesso studio legale sulle misure fiscali adottate da 41 Paesi, è il primo di una tre giorni di incontri alla presenza anche dei Soci Tax provenienti da tutto il mondo. Il Senato è stata la cornice di uno stimolante dibattito con istituzioni, accademici e operatori su argomenti di attualità economica e tributaria, rivolto principalmente a realtà societarie e finanziarie italiane e internazionali.

L'Italia si trova in un momento storico particolarmente delicato, dove, alla non più procrastinabile necessità di realizzare riforme economiche e fiscali ambiziose si unisce un'attenzione sempre più alta ai conti pubblici.

“Esistono modelli economici per coniugare queste due esigenze e presentare il nostro Paese sempre più come un Paese stabile e attrattivo per gli investitori?”, questo è l’interrogativo che si pongono i professionisti del dipartimento Tax di DLA Piper.

“Scenario macroeconomico italiano e fattibilità delle riforme tra debito pubblico e Euro, i modelli economici per cambiare esistono?” è stato il tema dell’intervento di apertura di Antonio Mele (Professore ordinario di Finanza, USI, Senior Chair, Swiss Finance Institute), a dialogo con Alessandro Galimberti (Presidente Ordine Giornalisti Lombardia e UNCI, Il Sole 24 Ore).

“I modelli quantitativi su cui lavoro da tempo, e che ho il piacere di presentare oggi – ha affermato Antonio Mele – suggeriscono meccanismi virtuosi di crescita economica ed anche di abbattimento del debito pubblico nel caso in cui si decida di ridurre razionalmente la pressione fiscale. Questo a patto che tali interventi di riduzione avvengano quando il rapporto debito/PIL è ancora inferiore a valori soglia di circa il 140%.”

“Una ricerca comparata e multidisciplinare condotta con l’aiuto dei colleghi fiscalisti dislocati in numerosi Paesi e presentata in anteprima al convegno – dichiara Andrea Di Dio, Responsabile tax della sede romana di DLA Piper – ha evidenziato che i soli Paesi che hanno adottato provvedimenti assimilabili ad un concetto di flat tax ‘vera’ per le imprese sono stati Estonia e Lettonia, ma è complesso valutarne oggi l’effettivo impatto macroeconomico perché quei Paesi hanno contemporaneamente adottato anche altre misure.”

“Sempre dalla ricerca DLA Piper è emerso altresì – prosegue Antonio Martino, Head of private clients di DLA Piper – che ‘aliquota imposta massima sul reddito persone fisiche per chi ha sistema progressivo è 41 per cento come media europea, 39 per cento come media Ocse a fronte del 43 per cento italiano; la media Ocse e europea per chi ha adottato flat tax per le persone fisiche è invece il 14 per cento, a fronte del 15-20 per cento della ‘semi flat tax’ proposta dal governo; se guardiamo alle altre imposte, vediamo che 3 paesi su 41 del campione selezionato hanno adottato una imposta patrimoniale generale e che la media della aliquota massima di imposte di successione e donazione è 32 per cento come media Ocse, 29 come media UE a fronte dell’8 per cento italiano.”

“Questi dati ci danno il polso di cosa accade nel mondo, ma attenzione ad altri dati comparati che fanno riflettere per il nostro paese, cuneo fiscale terzo più alto in area Ocse, lentezza e costo della burocrazia, scarsi investimenti in ricerca e sviluppo, solo il livello di tassazione effettiva migliora rispetto al passato” dichiara Christian Montinari, Partner e responsabile del dipartimento Tax dello Studio.

“È infatti proprio su questi dati della ricerca DLA Piper che va costruita una riforma credibile, la ‘semi flat tax’ pensata dal governo non inquadra una riforma fiscale vera, di cui soprattutto le aziende hanno bisogno, occorre ragionare sulla determinazione dell’imponibile e sul costo del lavoro, non sull’aliquota, che è già allineata alla media Ocse” chiosa Antonio Tomassini, Partner e responsabile del dipartimento Tax dello Studio.

Sono successivamente state approfondite le “novità della manovra tra economia e fisco, impatti domestici e internazionali” nella prima tavola rotonda, a cui hanno partecipato Carlotta Benigni (Tax Real Estate and Financial DLA Piper), Donatella Conzatti (Senatrice Forza Italia, 6a Commissione Finanze e Tesoro), Antonio Longo (Tax and Private Clients Sector, DLA Piper), Alessandro Pagano (Deputato Lega, VI Commissione Finanze), moderati da Bepi Pezzulli (Presidente Select, autore del libro "L'altra Brexit").

“Riformare il sistema fiscale con effetti concreti sul piano economico – commenta Antonio Longo, Tax and Private Clients Sector, DLA Piper – significa anche razionalizzare le misure per l’attrazione del capitale umano in Italia e gli incentivi per il sostegno alle PMI.

L’introduzione di forme di compliance fiscale per le persone fisiche dovrebbe essere il naturale sviluppo dell’annunciato processo di “pacificazione fiscale” in particolare nel contesto attuale caratterizzato dal passaggio generazionale delle imprese e dei patrimoni familiari.”

“L’accresciuto divario in termini di investimenti in R&S rispetto ai Paesi diretti concorrenti, rappresenta il punto da cui partire al fine di rivisitare e potenziare le misure agevolative a favore delle PMI, dei giovani ed in particolare dell’industria 4.0” conclude Carlotta Benigni, Tax Real Estate and Financial DLA Piper.

Nella seconda tavola rotonda si è – infatti – analizzato il potenziale delle “PMI italiane tra innovazione, finanza per la crescita e passaggio generazionale” con interventi di Andrea Di Dio (Head of Rome Tax Department, DLA Piper), Giovanni Iaselli (VAT and indirect taxes, DLA Piper), Alessandro Martinelli (Tax Litigation and Compliance, DLA Piper), coordinati da Antonio Martino (Head of Private Clients Sector, DLA Piper).

“Sebbene negli ultimi anni – ha affermato Andrea Di Dio, Responsabile Tax della sede romana di DLA Piper – la cosiddetta finanza d’impresa sia stata profondamente innovata mediante numerosi e mirati interventi normativi, ulteriori progressi potrebbero essere fatti per agevolare le PMI nell’accesso al mercato dei capitali, al fine di reperire risorse finanziarie complementari rispetto al canale bancario ed alla raccolta presso i soci.”

"Gli strumenti messi a disposizione degli Stati Membri dalla normativa IVA europea per contrastare la lotta all'evasione e le frodi Iva, quali il reverse charge - commenta Giovanni Iaselli VAT and indirect taxes, DLA Piper - andrebbero esplorati ed utilizzati in una prospettiva propulsiva e non soltanto repressiva al fin di favorire lo sviluppo di nuove PMI. Le nuove attività imprenditoriali, soprattutto nella fase di start up, tendono a generare crediti IVA di notevole entità con il risultato di immobilizzare (anche se solo temporaneamente) risorse finanziarie che potrebbero essere utilizzate nello sviluppo dell'attività d'impresa."

“Negli ultimi anni si è posto l’accento sull’investimento in nuove tecnologie ed innovazione, con buoni risultati sul fronte delle imprese medio grandi – commenta Alessandro Martinelli, Tax Litigation and Compliance, DLA Piper – in assenza di macro riforme bisognerebbe continuare su questa strada per la totalità delle aziende, accompagnando le agevolazioni con l’abolizione dell’Irap e la riduzione dell’Ires per chi reinveste in azienda.”

L’ultima tavola rotonda – dal titolo “Tendenze internazionali in materia fiscale, il contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva, la compliance fiscale e l'economia digitale” – ha analizzato il piano di implementazione dei BEPS e la Digital Tax nel mondo delle telecomunicazioni: moderati da Federico Pacelli (Head of Transfer Pricing, DLA Piper) ne hanno discusso Paolo Valerio Barbantini (Vice Direttore Generale, Agenzia delle Entrate) e Agostino Nuzzolo (General Counsel and Head of Tax, Telecom Italia Group).

"L'attale quadro internazionale – ha affermato Federico Pacelli, Head of Transfer Pricing, DLA Piper – è caratterizzato da una forte reazione di contrasto, da parte di molti Paesi, nei confronti della pianificazione fiscale aggressiva attuata su scala internazionale. In questo contesto, per le imprese multinazionali risulta sempre più importante, anche per motivi reputazionali, non solo rispettare formalmente le leggi dei Paesi in cui operano ma anche contribuire, in maniera equa, alle relative entrate tributarie. In quest'ottica, una corretta corporate governance impone una gestione del rischio fiscale in ottica preventiva, attraverso un rapporto di partnership e trasparenza con l'Amministrazione finanziaria.”

“Desideriamo ringraziare tutti i relatori e i partecipanti – hanno dichiarato Antonio Tomassini e Christian Montinari, Partnerresponsabili del dipartimento Tax di DLA Piper – per il prezioso contributo che hanno offerto, l’Italia deve giustamente essere ambiziosa nel proporre riforme volte a modernizzare il nostro Paese e a ridurre una pressione fiscale oppressiva e oggi abbiamo compreso come queste ambizioni possono essere effettivamente sostenibili sotto il profilo delle finanze pubbliche. Torneremo su queste tematiche - con lo scopo di verificare a che punto siamo di tale ambizioso tragitto - in occasione della quarta edizione del nostro DLA Piper Tax Day, che quest’anno si terrà a Milano il prossimo 14 marzo 2019.”