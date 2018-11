DECRETO COLLEGATO e le ultime novità in tema di FATTURAZIONE ELETTRONICA, disposizioni in materia di pacificazione fiscale, ptt e trasmissione telematica dei corrispettivi

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo, con il patrocinio della Provincia di Teramo, ha il piacere di presentare l'evento "DECRETO COLLEGATO E LE ULTIME NOVITA IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PACIFICAZIONE FISCALE, PTT E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI".



Il convegno avrà luogo martedì 27 novembre a partire dalle 14,30 a Teramo presso la Provincia di Teramo, Sala Polifunzionale in Via Comi 11.



L'evento di formazione gratuita è accreditato presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo per n. 4 c.f.p..



Presente il Gruppo 24 ORE



Il programma