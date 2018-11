Due nuovi ingressi per Norton Rose Fulbright

Norton Rose Fulbright annuncia l'ingresso, nel proprio team di Insurance, di Benedetta Orsini e Maria Beatrice Gilesi, in qualità di associate.

Benedetta Orsini ha maturato una significativa esperienza nel diritto assicurativo e dei mercati finanziari. Svolge consulenza legale in ambito societario principalmente legata all'industria assicurativa e dell'intermediazione assicurativa, con focus sulla normativa regolamentare italiana e dell'Unione Europea. Proveniente dallo Studio Legale Albina Candian, ha lavorato in precedenza per primari studi milanesi.



Maria Beatrice Gilesi è specializzata nella regolamentazione dei servizi finanziari, inclusi servizi bancari e di investimento, ed ha seguito operazioni straordinarie, fusioni, acquisizioni e vendite di business unit nel settore finanziario. Proveniente dallo Studio Chiomenti, ha svolto un LL.M. presso The London School of Economics and Political Science in Banking Law and Financial Regulation.



Salvatore Iannitti, Partner del team di Insurance, corporate and regulatory di Norton Rose Fulbright in Italia, commenta: "Siamo riconosciuti a livello globale ed italiano tra i principali esperti in materia di diritto dei mercati finanziari, con un particolare focus – per quanto riguarda l'Italia – in ambito di diritto delle assicurazioni e delle riassicurazioni. Gli ingressi di Benedetta e Maria Beatrice confermano la strategia di crescita che stiamo attuando nella nostra sede di Milano ed i riconoscimenti raccolti dalla clientela negli ultimi anni."



Con questi due ingressi sale a otto il numero di professionisti della sede italiana di Norton Rose Fulbright specializzati nel diritto dei mercati finanziari e negli aspetti corporate/regolamentari concernenti il diritto delle assicurazioni e delle riassicurazioni.

Il team è parte integrante del Global Insurance Business Group di Norton Rose Fulbright, che conta più di 400 professionisti in tutto il mondo.



In foto, da sinistra a destra, il team formato da: Roberta Pulicati (Trainee), Salvatore Iannitti (Partner), Maria Lobascio (Stagiaire), Pietro Altomani (Senior associate), Maria Beatrice Gilesi (Associate), Camilla Tagliabue (Stagiaire), Gabriele Alessandra Teodoro (Trainee) e Benedetta Orsini (Associate).