DE BERTI JACCHIA SIGLA UNA BEST FRIENDSHIP CON LA BOUTIQUE RUSSA DI PROPRIETA' INTELLETTUALE YUS

accordo di best friendship



De Berti Jacchia annuncia la sigla di un accordo di best friendship con lo studio russo YUS (www.yus.ru), primo in Italia nel suo genere.

De Berti Jacchia vanta una delle practice IP più antiche e note in Italia, in particolare nei comparti brevetti e marchi, con speciale enfasi sui settori farmaceutico e life sciences, del lusso e della moda e dei beni di consumo durevoli. YUS è una delle principali realtà della proprietà intellettuale operanti nella Federazione Russa e nei Paesi CIS da oltre vent'anni, con un team dedicato di avvocati e mandatari russi e euroasiatici con expertise a tutto campo in materia di brevetti e marchi, nomi a dominio, copyright, segreti industriali, filing e prosecution, protezione di software e contenuti digitali, trasferimento di tecnologie, protezione doganale e contenzioso. I due studi già collaborano da tempo nel settore IP tramite la sede di Mosca di De Berti Jacchia e si propongono di investire sulle sinergie.

L'accordo si concretizzerà a partire dal 1° gennaio 2019, con la presenza stabile, in qualità di counsel di De Berti Jacchia, del partner Maria Lovtsova, capo del dipartimento legal di YUS, specializzata in IP protection e litigation. La practice russa di IP di De Berti Jacchia già conta sul legale senior e mandatario accreditato presso il Rospatent Olesya Nalimova e sull'associate Ekaterina Boldareva.

"Con questa best friendship" - spiega Roberto Jacchia, Senior Partner di De Berti Jacchia - "vogliamo rafforzare la nostra presenza in Russia, dove siamo operativi dalla seconda metà degli anni '90 dello scorso secolo con la sede di Mosca, oggi guidata dal resident partner Armando Ambrosio. YUS è una realtà leader della proprietà intellettuale nella Federazione Russa e, grazie a questo accordo, siamo certi di garantire ai nostri clienti italiani e internazionali un livello di servizio ancora più elevato e completo in un settore di practice che consideriamo di importanza critica".

Andrey Svistov, Executive Director di YUS afferma: "Ci aspettiamo di rafforzare la collaborazione fra YUS e De Berti Jacchia che dura da più di un decennio e siamo determinati a sviluppare ulteriormente rapporti di fiducia per prendere cura degli interessi della rispettiva clientela nei settori in cui operiamo".