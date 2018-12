Orsingher Ortu – Avvocati Associati assiste il gruppo multinazionale Axel Johnson International nell'acquisizione di AMC Instruments S.r.l.

Un team di Orsingher Ortu - Avvocati Associati con a capo il socio Domenico Colella, il counsel Simone Masotto e gli associati Cesare De Falco, Arturo Santoro, Francesco Senesi e Marina Sartor, ha assistito il gruppo multinazionale Axel Johnson International nell'acquisizione del 100% di AMC Instruments S.r.l., società che utilizza avanzate tecnologie basate su sensori al fine di sviluppare prodotti e servizi per test non-distruttivi (NDT) su cavi di acciaio.

Axel Johnson International è un gruppo industriale privato svedese con più di 100 società in 25 paesi ed un fatturato globale di 790 milioni di Euro. Axel Johnson International delinea il proprio sviluppo commerciale e crescita attraverso un approccio di lungo termine all'investimento in mercati di nicchia strategici, principalmente nei settori della componentistica tecnica e delle soluzioni a servizio di processi industriali.

Orsingher Ortu assiste primari clienti italiani e internazionali operanti in un ampio spettro di settori, industriali e finanziari in complesse operazioni, consulenze e vertenze giudiziali. Negli ultimi anni lo Studio ha rafforzato la propria presenza nei settori del diritto della concorrenza / antitrust e del diritto del lavoro che si aggiungono alle "storiche" aree di specializzazione: il diritto commerciale e societario (declinato in tutti i suoi aspetti e in particolare nelle operazioni straordinarie di M&A, ristrutturazioni e nel mercato dei capitali) e il diritto della proprietà intellettuale, della tecnologia dell'informazione, di internet e dei new media (con una forte enfasi industriale nel comparto denominato TMT: telecomunicazioni, media e tecnologia).