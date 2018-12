Internazionalizzazione delle imprese italiane: in PwC TLS John Shehata e Dauchi Chu

Continuano i trasferimenti senior verso PwC TLS Avvocati e Commercialisti. Hanno lasciato rispettivamente BonelliErede e Chiomenti per entrare nella sede milanese dello Studio internazionale PwC TLS.

PwC TLS Avvocati e Commercialisti ha annunciato l'ingresso nella divisione legale di due nuovi Partner: gli avvocati John Shehata e Dauchi Chu. Questi ingressi rafforzano la strategia di crescita di PwC TLS, che occupa stabilmente la prima posizione per fatturato nell'area tributaria del Paese e sta ora sempre più espandendosi nell'area legale, con una practice che vanta ormai oltre 150 avvocati.

Shehata e Chu si inseriscono nei team focalizzati su progetti di internazionalizzazione outbound, con target geografico Africa e Middle East il primo e Cina il secondo.

John Shehata ha un'esperienza maturata in BonelliErede, dove è stato membro dell'Africa Team, e local partner a Dubai. Esperto di Africa e Medio Oriente, l'avvocato si occuperà principalmente di dare supporto alle aziende italiane con investimenti diretti nella regione, occupandosi di consulenza corporate e M&A e di international business reorganization nonché di assistenza a fondi e family office arabi interessati ad investire in Italia.

In PwC Shehata potrà contare su una rete di 34 uffici in Africa e 12 in Medio Oriente, tra i quali Egitto, Emirati Arabi Uniti ed Arabia Saudita.

Dauchi Chu, avvocato italiano originario di Taiwan, prima di entrare a far parte di PwC TLS Avvocati e Commercialisti ha lavorato per oltre 10 anni tra Shanghai e Milano, prima in Birindelli e Associati Studio Legale e poi in Chiomenti Studio Legale. Chu si occupa di consulenza e assistenza in diritto societario e commerciale, in operazioni di M&A, in contrattualistica commerciale internazionale, nelle costituzioni di Joint Venture e altre operazioni di investimento in Cina. L'avvocato assiste abitualmente sia clienti italiani con interessi sul mercato cinese, sia clienti cinesi che investono in Italia. In PwC TLS, all'interno del dipartimento M&A, oltre alla pratica legale, si occuperà anche di sviluppo del Business inbound ed outbound con la Cina coordinandosi con i China desks delle diverse linee di servizio nell'ambito del PwC China Business Group.