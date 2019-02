Al via la nuova associazione di giuristi d'impresa: l'Unione Giuristi per l'Impresa - UGI

ASSOCIAZIONISMO



Oggi, 1 febbraio 2019 si è riunito il gotha dell'avvocatura d'affari e in-house italiana presso lo studio notarile Zabban, Notari, Rampolla e Associati per dar vita alla nuova associazione di giuristi d'impresa denominata Unione Giuristi per l'Impresa ( in forma abbreviata UGI). Al cospetto del notaio Federico Mottola Lucano sono comparsi l'Avv. Ugo Di Stefano, General Counsel e DPO del Gruppo Mondadori, l'Avv. Andrea d'Agostino, Senior Legal Counsel e Responsabile Privacy del Gruppo Mondadori, l'Avv. Luca Romolo Barlassina, Senior Legal Counsel M&A del Gruppo Mondadori, gli Avv.ti Filippo Troisi e Andrea Fedi soci di Legance Avvocati Associati, l'Avv. Giangiacomo Olivi socio di Dentons, l'Avv. Claudio Tesauro socio di BonelliErede, l'Avv. Gaetano Arnò socio di PwC TLS, l'Avv. Federica Tigani, General Counsel di Hearst Magazines Italia, l'Avv. Federica De Haag, General Counsel di Borsa Italiana, l'Avv. Emanuela Vecchione, General Counsel di Concessioni Autostradali Lombarde, l'Avv. Iolanda Severino di Shire (Gruppo Takeda), l'Avv. Rosa Scarpa e Gaetano Vittoria di McDonald's nonché il Prof. Mario Notari.

L'Unione Giuristi per l'Impresa nasce dalla sempre più crescente esigenza dei giuristi d'impresa di avere un punto di riferimento comune per lo scambio di esperienze e informazioni tese a valorizzare il loro ruolo di manager nelle aziende di appartenenza. Sulla base di questa necessità Ugo Di Stefano, Andrea d'Agostino e Luca Barlassina hanno fatto da trait d'union tra alcuni loro colleghi in-house counsel e avvocati d'affari dando vita a ciò che si augura essere il nuovo centro d'interessi di tutti i giuristi che svolgono la loro attività a favore delle imprese.

Sulla presenza di avvocati d'affari tra i soci fondatori di una associazione di giuristi d'impresa si è espresso l'Avv. Andrea Fedi, membro del Comitato Esecutivo di UGI, "il diritto per me è come la costruzione di una cattedrale. Non esistono liberi professionisti o avvocati d'impresa, esistono solo "giuristi" e siamo tutti impegnati nell'opera di formulare concetti e idee che ci guidino verso uno sviluppo più giusto". In tal senso anche il presidente di UGI, l'Avv. Ugo Di Stefano ha dichiarato "la nostra volontà è sostenere il ruolo del giurista d'impresa come manager d'azienda nel miglior modo possibile e, per farlo, non potevamo prescindere dal supporto di professionisti di spicco nel mondo dell'avvocatura e del notariato".

Tra gli scopi dell'Unione Giuristi d'Impresa ci sarà la volontà di costruire un network esclusivo, all'uopo il vice presidente di UGI, l'Avv. Andrea d'Agostino ha ribadito che "la creazione di tavoli di lavoro, workshop e comitati di studio tra giuristi d'impresa e consulenti esterni non potrà che sviluppare maggiori sinergie tra diverse figure professionali con il fine ultimo di creare valore aggiunto per le imprese".

In merito alle prime iniziative organizzate o patrocinate dall'Unione Giuristi per l'Impresa si è espresso l'Avv. Luca Barlassina "abbiamo in cantiere numerose iniziative rivolte a chiunque voglia conoscere ed entrare in contatto con la nostra associazione, da segnalare vi è sicuramente un evento unico sulla protezione dei dati personali previsto per aprile con la partecipazione dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali che avrà luogo nel fantastico contesto di Palazzo Niemeyer sede del Gruppo Mondadori".

Ulteriori informazioni sugli scopi e sugli obiettivi dell'Unione Giuristi per l'Impresa sono reperibili sul portale internet dell'associazione www.unionegiuristi.it dove sarà possibile inviare la propria richiesta di iscrizione.