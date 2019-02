COSTRUIRE IL BILANCIO CONSOLIDATO TRA TEORIA E PRATICA

Al via martedì 12 febbraio a Verona il Mini Master organizzato dall'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie



Verona, 8 febbraio 2019 – Prende il via martedì 12 febbraio a Verona il Mini Master "Bilancio Consolidato: dalla costruzione alla revisione. I principi generali e le soluzioni applicative nella redazione del bilancio consolidato" organizzato dall'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie.



Dopo il primo appuntamento del 12 febbraio, il Mini Master proseguirà martedì 19 e 26 febbraio a Verona presso Crowne Plaza Hotel (Via Belgio,16) dalle ore 9.30 alle 13.30.



Per le società è tempo di redazione dei bilanci; la scadenza annuale per l'approvazione da parte degli organi amministrativi con esercizio solare è fissata per fine marzo. Il bilancio consolidato in particolare è un documento consuntivo d'esercizio che serve a rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di un intero gruppo di imprese ed è lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo sia verso le terze parti che sotto il profilo del controllo di gestione.



Il Mini Master ha perciò l'obiettivo di fornire ai professionisti una panoramica sul quadro normativo di riferimento e gli strumenti utili per redigere il bilancio consolidato e illustrare, dal punto di vista operativo, anche attraverso la presentazione di alcuni casi pratici, le linee guida per la redazione del bilancio stesso.



In particolare, nel primo appuntamento si approfondirà la tematica del bilancio consolidato in relazione ai gruppi d'impresa, con particolare attenzione sul sistema dei controlli, la direzione e il coordinamento nei gruppi, la definizione del perimetro di consolidamento, le cause di esclusione e i principi di consolidamento nelle norme nazionali e nei principi contabili internazionali. Il secondo appuntamento inizierà con la presentazione di un caso pratico di processo di consolidamento e attività di revisione e proseguirà con un approfondimento sulle attività preliminari da parte della capogruppo e da parte del revisore della capogruppo. L'appuntamento conclusivo avrà invece come oggetto il controllo da parte della capogruppo sui dati finanziari delle società rientranti nel perimetro di consolidamento, l'aggregazione dei dati delle società del gruppo e l'attività di consolidamento da parte della capogruppo e le procedure di revisione a copertura dei rischi di errori significativi legati all'attività di consolidamento.



Interverranno come relatori: Gianluca Cristofori, Dottore Commercialista e Revisore Legale e componente della "Commissione Norme di Comportamento e di Comune Interpretazione in Materia Tributaria" dell'AIDC, Giorgio Simonelli, Revisore legale e Professore a contratto presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e Associate Partner di PwC, Cristian Pasquetti, Dottore Commercialista e Revisore legale e Senior Manager di PwC, Federico Lercari, Dottore Commercialista e Revisore legale e Senior Manager di PwC.