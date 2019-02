IV International Family Office Round Table



Milano, 08 Febbraio 2019. "Family office e family governance, opportunità e rischi da affrontare" è il tema al centro del dibattito della quarta edizione dell'International Family Office Round Table, promossa da AIFO – Associazione Italiana Family Officer in partnership con lo studio legale Dentons, che si è tenuta il 6 febbraio scorso a Palazzo Clerici a Milano.



Ha aperto i lavori Patrizia Misciattelli delle Ripe, fondatrice e presidente di AIFO, che ha illustrato le motivazioni per cui il Family Office deve promuovere e indirizzare le strategie di governance della famiglia.

"La missione professionale per un Family Office è di garantire protezione patrimoniale, grazie a una visione strategica basata su competenza e indipendenza. Deve quindi neutralizzare i fattori di rischiosità. All'interno di un patrimonio familiare il rischio più rilevante è rappresentato dalla dispersione tra persone e beni, che limita l'autorevolezza, il potere contrattuale, la possibilità di diversificazione e la capacità di creare impatto. Troppo spesso l'assenza di governance condivisa e di regole scritte possono comportare o incertezza relazionale e impasse decisionale o conflitto aperto con un conseguente danno reputazionale, riduzione del goodwill e costo di ricostruzione. L'auspicio è che la vita di ogni imprenditore possa essere divisa in due grandi momenti, il primo volto a essere imprenditore di valore economico e finanziario, il secondo volto a essere ‘imprenditore di capitale umano', capace di accompagnare i talenti delle diverse generazioni, veri motori della crescita patrimoniale nel tempo."

A seguire, Andrea Fiorelli, partner e capo della practice tax in Italia di Dentons, ha illustrato opportunità e rischi della variabile fiscale nei processi di gestione patrimoniale e successoria, sia nello scenario italiano che in quello internazionale.

"Nel contesto organico della gestione della family governance, la variabile fiscale esprime vincoli ed offre opportunità da coordinare con esigenze complesse di pianificazione patrimoniale e successoria." ha evidenziato il partner di Dentons, osservando che "Il rigore delle implicazioni e delle procedure fiscali innescate da ogni processo di pianificazione impone una prospettiva di medio e lungo periodo che consenta di evitare effetti economici deteriori e rischi di elusività fiscale. Le opportunità anche tributarie sono tuttavia significative e consentono – laddove opportunamente coordinate nel quadro generale – sia di aderire alle legittime esigenze della family governance anche in chiave successoria o di passaggio generazionale, sia di sviluppare specifiche e nuove aree di interesse quali quelle legate al terzo settore ovvero alla filantropia strategica".

La tavola rotonda, moderata da Fadrique de Vargas Machuca, vicepresidente AIFO e Head of AIFO Academy, è stata animata dagli interventi di Denise Kenyon Rouvinez, Wild Group Professor of Family Business & Family Office and Director IMD Global Family Business Center; Arnaud de Coninck, Head of EMEA and APAC Trusted Family; Maria Paola Serra, Counsel dello studio legale Dentons; Matteo Cerri, Founder & CEO The Family Officer Group UK.

In chiusura dei lavori, la testimonianza di Diana Frescobaldi, CEO Retail & Restaurant di Marchesi Frescobaldi.