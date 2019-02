LEGANCE CON UBI BANCA E AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA IN UN'OPERAZIONE DI REVOLVING DA 100 MILIONI DI EURO

Legance - Avvocati Associati ha agito quale project counsel in favore di UBI Banca S.p.A. e di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., concessionaria dell'Autostrada A4 e parte del Gruppo A4 Holding, nell'operazione di finanziamento di tipo revolving per un importo pari a 100 milioni di Euro, finalizzata a soddisfare le generali esigenze di liquidità della società.

Il team di Legance ha supportato le parti in tutte le fasi dell'operazione, dalla strutturazione del finanziamento, alla negoziazione e sottoscrizione dello stesso, nonché nell'analisi di taluni aspetti concessori. L'operazione è stata coordinata dalla Senior Partner Monica Colombera, gestita dal Managing Associate Simone Ambrogi, con il supporto dell'Associate Emanuela Procario.