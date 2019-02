Orrick e Curtis nel round di investimento di Telepass in Washout

Orrick ha assistito i soci di Wash Out nel round di investimento da 1 milione di euro che ha visto la partecipazione di quattro nuovi investitori fra i quali un partner industriale di peso, il gruppo Telepass, assistito da Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP.

Il gruppo Telepass, dopo una partnership strategica, ha deciso di investire direttamente, a dimostrazione che il fenomeno del corporate venture capital continua a crescere in Italia a ritmi consistenti. Con queste risorse la startup, che offre un servizio di lavaggio auto e moto a domicilio waterless e prenotabile attraverso app, punta ad investire sul fronte marketing, con lo scopo di rafforzarsi nel B2C, ma anche di sviluppare la parte sales per ampliare la clientela industriale. I clienti Telepass Pay possono già avvalersi del servizio fornito da Wash Out.

Il team Orrick era composto dal partner Attilio Mazzilli e dal senior associate Francesco Pezcoller.

Il team Curtis, guidato dal partner Dino Dima e composto dall'associate Amedeo Barbato e da Alessandro Bianchi e Valerio Cellentani, ha curato tutti gli aspetti di natura legale dell'operazione, lavorando con Luca Daniele, chief financial officer di Telepass, e Daniele Ciccolo, Head of Legal di Telepass.