Doppietta di riconoscimenti per lo Studio Legale Tributario di EY

Lo Studio Legale Tributario di EY è stato insignito per il secondo anno consecutivo (2018 e 2019) del Corporate Intl Magazine Global Award 2019 e del Global Law Experts (GLE) 2019, per entrambi i riconoscimenti nella categoria "Data Privacy Law - Law Firm of the Year in Italy". Si tratta di prestigiosi riconoscimenti, rivolti alle aziende leader nel settore e a grandi studi legali e di contabilità, che segnano l'eccellenza tra i principali studi legali del mondo.

Selezionato tra una rosa ristretta di finalisti, il gruppo di legali dello Studio Legale Tributario di EY guidato dagli avvocati Luigi Neirotti e Alessandra Pietroletti, di cui è Law Leader l'avvocato Stefania Radoccia, si è distinto, in entrambi i riconoscimenti, per l'eccellenza nelle competenze e nel servizio dimostrato alle aziende clienti nell'ultimo anno, con particolare riguardo all'approccio metodologico e al supporto operativo per l'adeguamento al nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR).