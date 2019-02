Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor di Talent Garden nell'acquisizione delle società che organizzano i SingularityU Summit.

Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito Talent Garden, la più grande piattaforma in Europa di networking e formazione per l'innovazione digitale nata in Italia nel 2011 e guidata da Davide Dattoli, negli accordi per l'acquisizione delle società che organizzano i SingularityU Summit in Italia e Spagna e che organizzeranno anche il SingularityU Exponential Finance Summit a novembre in Svizzera (tutte guidate da Diego Rodrigo Gil Hermida già founder), ampliando così la sua offerta di eventi dedicati al mondo digital & tech e corporate.

Il team di Gattai Minoli Agostinelli & Partners è stato composto dal Partner Federico Bal (in foto a sinistra) e dall'Associate Diletta Camicia.

Diego Rodrigo Gil Hermida e Positive Impact SB, in qualità di soci venditori e reinvestitori, sono stati assistiti da Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP, con un team composto dal Partner Massimo Chiais, dalla Counsel Anna Laura Pettoello e dall'Associate ed Edoardo Cassinelli.