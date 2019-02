Allen & Overy premiato "Studio dell'anno Banking" ai Legalcommunity Finance Awards 2019

MILANO – Allen & Overy è stato riconosciuto "Studio dell'anno Banking" alla sesta edizione dei Legalcommunity Finance Awards 2019. Il premio – frutto di una selezione operata da una giuria composta da 40 addetti ai lavori appartenenti al mondo della finanza – è stato conferito allo studio nel corso della cerimonia di premiazione che si è svolta la sera del 21 febbraio presso l'hotel Excelsior Gallia di Milano.



A margine di questo attestato, Stefano Sennhauser, Senior partner e partner Banking di Allen & Overy Italia, ha commentato: "Siamo contenti di questo premio in particolare in quanto è un riconoscimento al nostro lavoro come team, non solo un attestato al talento dei singoli professionisti: come nello sport, una squadra è vincente quando ognuno gioca al meglio il proprio ruolo all'interno del team".



Giunti alla sesta edizione, i Legalcommunity Finance Awards premiano le eccellenze del mercato legale nel settore finance.