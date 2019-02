Orrick e Macchi di Cellere Gangemi per l'acquisizione da parte di European Energy di un progetto fotovoltaico in alta tensione tra i più grandi d'Italia per potenza nominale autorizzata

Milano, 22 febbraio 2019 - Orrick ha assistito European Energy, società danese principalmente attiva nel settore dell'eolico e del fotovoltaico, nell'acquisizione (tramite una propria controllata Italiana) del 100% di ASI Troia FV1 S.r.l., società veicolo titolare di un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in alta tensione tra i più grandi d'Italia per potenza nominale autorizzata.



Nello specifico Orrick ha assistito European Energy nelle attività di due diligence sugli asset oggetto di investimento nonché nella negoziazione e predisposizione della documentazione contrattuale relativa all'operazione, incluso lo SPA regolante i termini e le condizioni di detta acquisizione.



Il team di Orrick è stato guidato da Carlo Montella, partner e global Deputy Business Unit Leader del dipartimento Energy & Infrastructure della firm, e composto da Pina Lombardi, of counsel, per i profili di diritto amministrativo e di due diligence, nonché da Andrea Gentili, of counsel, e Laura Galbiati, associate, che hanno curato la predisposizione e negoziazione di tutta la documentazione contrattuale. Il team Orrick ha affiancato un team interno di European Energy dedicato all'operazione e coordinato da Alessandro Migliorini, country manager, e composto, tra gli altri, da Luigi Mattiazzi.



Il venditore è stato assistito da Macchi di Cellere Gangemi, con un team composto dal partner Francesca Bogoni e dal senior associate Matteo Patrignani.