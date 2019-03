evento





Il giorno 14 marzo 2019 – ore 14,30-18,30 – presso il S alone Valente, via Freguglia 14 Milano , saranno presentate le " Linee guida per la redazione degli atti in materia di famiglia " sottoscritte in data 11 marzo 2019 dalla Corte di Appello di Milano, nelle persone del Presidente dr. Marina Tavassi e del Presidente della relativa sezione minori, persone e famiglia, dr. Fabio Tucci, dal Tribunale di Milano nelle persone del presidente Dr. Roberto Bichi e della relativa sezione famiglia, Dr. Anna Cattaneo, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nella persona del Presidente, Avv. Remo Danovi e dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, nella persona della dr. Elena Riva Crugnola.

Si tratta di "linee guida" ispirate ai protocolli già siglati da CNF e CSM che non impongono agli avvocati di "scrivere in un certo modo", ma di farlo in modo chiaro, snello e sintetico.

L'invito è quello di redigere atti processuali che evitino di esasperare il conflitto, mettendo in evidenza sin dagli atti introduttivi tutti gli elementi sulla situazione personale ed economica delle parti, sulla vita sociale e familiare dei figli e sui loro bisogni.

L'obbiettivo è quello di salvaguardare la tutela delle persone, adulti e minori, coinvolte nel conflitto familiare, per giungere ad una decisione quanto più giusta e rapida possibile.

Il programma

Evento gratuito, organizzato dall'Ordine attraverso la Fondazione Forense, nell'ambito

del programma di formazione continua per gli Avvocati. La partecipazione all'evento di formazione continua specialistica prevede l'attribuzione di n. 4 crediti formativi.