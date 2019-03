Volvo Autostar coach professional - Il valore dello stress

Coach Professional



Ieri presso lo show room Volvo Autostar, in Via Salaria 1282, si è aperta la terza stagione di Coach Professional (www.coachprofessional.it), interessantissimo format motivazionale firmato dall'Avv. Nicola Colavita per coloro che svolgono la libera professione.

Tema della serata "Il Valore dello Stress".

A trattare l'argomento, presentato da Paolo Cecinelli prestigiosa firma del giornalismo sportivo, l'ex campione olimpionico di canottaggio e Presidente della Commissione Antidoping del CONI Raffaello Leonardo, il quale ha cercato di spiegare ai presenti come gestire al meglio la pressione dovuta allo stress e tradurla in un fattore positivo anche nelle situazioni professionali più estreme.

A fare gli onori di casa il Direttore Vendite di Volvo Autostar Marcello Pellegrini.

Tra i presenti la fashion stylist Alessandra Gattari, la fotomodella Eleonora Zacchini, l'ex campione di nuoto Marcello Guarducci, il Segretario dell'Ordine degli Avvocati di Roma Alessandro Grazian i, gli avvocati Giuseppe Vona e Daniela Candeloro, il magistrato Tommaso Marvasi, l'imprenditore del welfare aziendale Marco Milanesio, il Prof. Stefano Arcieri, l'immobiliarista Sasi Galione, l'ing. Alessandro Moriconi, Manuel Piscioneri di Alta Sartoria Italiana Ilario e il sommelier di Casale del Giglio Luca Di Carluccio.

Oltre al main sponsor Volvo, tra gli altri partner della manifestazione brand prestigiosi come Acqua di Parma, Forte Village, Casale del Giglio, Acqua Filette e Well Work, società di consulenza aziendale per la gestione del personale e per il benessere al lavoro.

Media Partner Diritto 24 de Il Sole 24 Ore.

Appuntamento con il prossimo incontro di Volvo Coach Professional al 11 aprile.